Ateşi buz kullanarak yaktı

Kayseri’de Kadir Has İlkokulunda fen bilgisi öğretmeni olan İmdat Akgül, geliştirdiği ‘Buzla Ateş Yakılır mı?’ deneyi ile uzun uğraşlar sonucunda buzu şeffaf bir hale getirerek, ince kenarlı merceğe dönüştürdü. Güneş ışınları sayesinde buzla ateş yakan Akgül’ün deneyi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından fen bilimleri alanında Türkiye 2'nciliğine layık görüldü.

Akgül, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyleyerek, “EBA’nın düzenlediği 3. Fen Deneyleri Yarışması’nda fen bilimleri dalında 'Buzla Ateş Yakılır mı?' deneyini hazırlayarak ikinciliğe layık görüldük. Daha önce izlediğim videolarda ve belgesellerde buna benzer görüntüler görmüştüm. Kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Uzun uğraşlar sonucunda başardım. Aynı zamanda doğaya atılan plastik şişelerin yangına sebep olabileceğini gösteren bir örnek oldu. Böylece bir sosyal mesajda vermiş olduk” ifadelerini kullandı.

Deneyi anlatan Akgül, “Öncelikle bir şeffaf buz elde etmemiz gerekiyordu. Bunun için farklı bir kap geliştirdim. Ardından buzlukta bunu bekleterek şeffaf ve sert bir buz elde ettim. Sonra bunu ince kenarlı merceğe dönüştürerek ışığın kırılması ve odaklanması yöntemiyle ateşin yakıldığını gördük” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı: “Çok mutluyum”

Deneyi ödüle layık görülen Kadir Has İlkokulu Fen Bilgisi Öğretmeni İmdat Akgül ve fizik alanında ödül alan Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Duran Aldanma, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’yı makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı, çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Göreve başlayalı tam 1 yıl oldu. 1 yıldır EBA ile ilgili çalışmaları yapalım, bütün öğrencilerimizin EBA şifreleri olsun ve öğretmen arkadaşlarımız deney hazırlasınlar diye arkadaşlarımıza hep talimat vermiştim. İki öğretmenimiz EBA’ya deneylerini gönderdi. Bu deneylerde EBA tarafından kabul edildi ve yayınlandı. Mutluluğumu ifade etmem çok zor. Benim öğretmenlerimden iki tanesinin EBA’ya projesini gönderip orada kabul edilmesi benim için çok büyük mutluluk. Bundan sonra diğer öğretmen arkadaşlarımdan da bu ve benzeri deneyleri hazırlayıp EBA’ya göndermeleri ve gönderdikleri deneylerin yayınlanması bizim için çok büyük başarı ve mutluluk olacaktır” şeklinde konuştu.

Elmalı, ziyarette başarılı öğretmenleri ödüllendirdi.

Ali Göç

