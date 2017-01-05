Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndü

Ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndü

Halep, Suriye’nin en güzide şehirlerinden. Ancak, yıllardır süren iç savaş nedeniyle büyük bir yıkıma sahne oldu. Evler, sokaklar, iş yerleri harabeye döndü. Şimdi ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndü.

Ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halepe döndü

05 Ocak 2017 15:09
Ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndü - Tıkla İzle

Güçler çatışmasının yaşandığı ringe dönüşen kentten siviller canını zor kurtardı. Altı yıla yaklaşan Suriye savaşında, 2017’nin ilk günlerinde alınan en iyi haber akan kanın bir şekilde durması. Badireler atlatan kent, hala kendine gelmiş değil. Yıkılan yerleri yeniden inşa etmek zaman alacak. Ancak siviller, ateşkesin ardından evlerinin özlemiyle yola düştü.

Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü şimdiye kadar 2.200 ailenin Halep’in doğusuna döndüğünü açıkladı. Endişelerini de belirtti. zira, hava çok soğuk ve savaştan dolayı evlerin hiçbirinde ne cam var ne de kapı. Her şeye rağmen Haleplilerin eve dönme nedeni, ateşkesle birlikte yeşeren umutlar.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, defalarca hayal kırıklığına uğratılan masum sivillerin umudunun sönmemesi için barışa şans verilmesini istiyor. Öte yandan dönüşlerin başladığı Doğu Halep’te 116 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Bunlar, barınma, sağlık, hijyen, eğitim, gıda ve elektrik. Şu anda bölgede yaklaşık olarak 1,5 milyon insanın yaşadığı tahmin ediliyor.

(İHA)

Etiketler: Halep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç