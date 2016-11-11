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Ateşle oynayan çocuklar, 5 dönüm ormanlık alanı yaktı

Kastamonu’da ateşle oynayan çocuklar, ormanlık alanı ateşe verdi. Çıkan yangında 5 dönüm arazı küle döndü.

Ateşle oynayan çocuklar, 5 dönüm ormanlık alanı yaktı

11 Kasım 2016 20:21

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde oyun oynayan çocukların ormanlık alanda yaktığı ateş sonrası yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alandı çıkan yangın büyüdü. Kısa sürede ormanda çam ağaçlarını saran yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmaları esnasında orman muhafaza memurları da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Emniyet güçleri, ormanda çıkan yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle çocukların ifadesini almak için karakola götürdü. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: 5 dönüm ormanlık alan, kastamonu


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