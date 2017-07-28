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Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı

28 Temmuz 2017 15:06

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre İçişleri Bakanı can güvenliği nedeniyle silah ruhsatı verebilecek; İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde bu yetkisini yazılı olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilecek. Kovuşturmaya konu suç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiğinde ruhsat verilmemekte iken; yapılan değişiklikle katalog suçlar arasında sayılmamışsa kovuşturma aşamasında silah taşıma ruhsatı verilebilecek. Değişiklikle terör suçları ruhsat almaya engel suçlar kapsamına alınarak, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılanlara ruhsat verilmemesi öngörülüyor. Şirket sahiplerine taşıma ruhsatı verirken ciro miktarı dikkate alınırken; düzenlemeyle vergi miktarına göre de imkan sağlanacak. 

Yıllık 200 adet olan mermi istihkakının bakan tarafından beş katına kadar artırılabilmesine imkan sağlandı.

Yönetmelik ile taşıma ruhsatlarına ilişkin olarak da düzenlemeye gidildi. Süresiz taşıma ruhsatı verilecek yeni makamlar şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcıları.”

Görevde iken taşıma ruhsatı alabilecek yeni makamlar ise Başbakanlık ve bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının başkanları, bakan yardımcıları, teftiş ve denetim kurulu başkanları, Cumhurbaşkanılığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü.

Emeklilikte taşıma ruhsatı alabilecek yeni makamlar ise şunlar:

“Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri, Başbakanlık müsteşar yardımcıları, müsteşarlar, teftiş ve denetim kurulu başkanları, Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü, bakan yardımcıları.” 


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