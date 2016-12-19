O Ses Türkiye'nin sempatik jürisi Athena Gökhan, bir yarışmacının şapkasına değinmesinin üzerine neden şapkayı taktığını açıkladı.

O Ses Türkiye yarışmacısı, Athena Gökhan'ın şapkasına değinerek 'Ben bir asker çoçuğuyum bu yüzden şapkanızdan etkilendim' dedi. Bunun üzerine Athena Gökhan şapkayı takmasının özel bir nedeni olduğunu belirterek: "Bu bereleri şanlı ordumuzun jandarmalarına, komandolarına, bordo berelilerine, mekanize birliklerine sevgi beslediğimiz için takıyoruz" dedi.

Gökhan'ın bu sözleri üzerine salonda alkışlar koptu. Sempatik oyuncu bir kez daha izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başardı.

ŞEYDA ÖKSÜZ