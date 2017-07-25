Atık asfalttan servet çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı kuruluşu İZBETON Genel Müdürlüğü, kentin asfalt ihtiyacını karşılamak için üretim rekorları kırarken, bir yandan da geri dönüşüm alanında örnek bir çalışma gerçekleştirdi. İZBETON'un Bornova'daki merkez şantiyesinde kurulan saatte 340 ton üretim kapasitesine sahip yeni asfalt plentiyle birlikte çalışan geri dönüşüm ünitesi de hizmete girdi. Deforme olmuş yollardan kazınan asfalt kalıntıları bu yeni tesiste atık olmaktan çıkarılıp işlemden geçirilerek yeniden kullanılıyor. Şimdilik yüzde 10 oranında geri dönüşüm sağlayan sistemin, daha da geliştirilerek bu oranın yüzde 20'ye çıkarılması hedefleniyor. Uygulama sayesinde asfalt üretiminde yılda 75 bin ton artı değer edilmesi ve 5 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanması planlanıyor.

İZBETON Genel Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte Bayındır'daki Küçük Menderes Şantiyesi'nde de geri dönüşüm sistemini devreye alarak 25 bin ton malzemenin daha geri dönüşümünü sağlayacak.