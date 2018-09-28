Atık cam ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Yıllardır içerisinde uhde olan atık cam parçalarını işe yarar hale getiren emekli usta,hem de para kazanıyor. Çok küçük yaşlarda başladığı çerçeve işinde atık malzemeleri değerlendirmeyi çok istediğini belirten Dağcılar, büyük heves ve zevkle ortaya çıkardığı aksesuar ve malzemelerin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. İş yerinde deniz taşlarından, cam meşrubat şişelerinden ve diğer atık eşyalardan küçük ev, ağaç, top, masa, heykel, lamba, avize gibi pek çok aksesuar yapan Dağcılar'a çevresi de destek veriyor. Onun için sokaktan atık toplayan vatandaşlar, topladıkları malzemeleri Dağcılar'ın marifetli ellerine teslim ediyor.

"Atık camlar ve taşlar çöpe gitmesin"

Bu işin yıllardır istediği ve yapmaktan zevk aldığı bir iş olduğunu söyleyen Dağcılar, "Yaklaşık 10 yıl boyunca çerçeve işi yapıyordum. Bu süre zarfında işim esnasında atık camlar çöpe gitmesin, israf olmasın diye aksesuar yapmaya başladım. Çalışma esnasında atık camlardan lamba, heykel, ağaç gibi eserler yapardım. Zamanla bu konuda kendimi geliştirdim. Emekli olduktan sonra da hemen atölyemi açtım ve her zaman hayalini kurduğum bu işi yapmaya başladım. Şimdi kendimi daha da geliştirip mozaik işleme sanatını da yapmaya başladım. Şuan da hem atık malzemelerden cam hem de mozaik eserler yapıyorum" dedi.

"Bu eserler için elime geçen her türlü malzemeyi kullanıyorum"

Aksesuarları nasıl yaptığını da açıklayan Dağcılar, "Bu eserler için elime geçen her türlü malzemeyi kullanıyorum. Çeşitli yapıştırıcılarla birlikte derz dolgu için toprak kullanıyorum. Heykeller ve diğer eserler için atıl camları kullanıyorum. Yani bildiğiniz çöpe atılmış, sağa sola bırakılmış soda camlarını alıp parçalıyorum ve ve çeşitli eserlere dönüştürüyorum. Bazen herhangi bir top veya kaşığı da kullanıyorum. Bazen bu atıklardan ağaç yaparken çivi bile kullanıyorum. Yani hemen her şeyi kullanabiliyorum. Bazen insanlar getirip bana malzeme veriyor hatta burayı açtığımdan beri kendim malzeme almadım hep insanlar getirdi. Arada deniz taşları falan getiriyorlar, onlardan da eserler yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı