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Atık kağıt toplayıcısı bodrum katta ne bulduysa çaldı

Atık kağıt toplayıcısı bodrum katta ne bulduysa çaldı
Atık kağıt toplayıcısı bodrum katta ne bulduysa çaldı

Adana’da bir apartmanın bodrum katındaki gelinlik, sandalye, masa, yatak ve radyatörleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan atık kağıt toplayıcısı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Atık kağıt toplayıcısı bodrum katta ne bulduysa çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Güzin Yeter, 17 Eylül günü yan komşusunun kendisini cep telefonuyla arayıp tanımadığı bir kağıtçının apartmana girerek bodrum katındaki malzemeleri çaldığını söylemesi üzerine bodruma giderek kontrol etti. Bodrum kattaki 10 sandalye, masa, radyatör, çift kişilik yatak, 5 yatak örtüsü, 6 nevresim ve 4 gelinliğin çalındığını anlayan Güzin Yeter polise başvurdu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede atık kağıt toplayıcısının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Polis, zanlının Hüseyin S. (24) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ayrıca zanlının elektrikli süpürge makinesi de çaldığını vatandaşların müdahale etmesi sonucu süpürgeyi bırakmak zorunda kaldığı belirlendi. Polis zanlıyı kısa sürede atık kağıt toplarken yakaladı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Zanlının ifadesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığını, bodrum kattaki malzemelerin de sahipsiz ve hurda olduğunu düşünerek aldığını ve daha sonra sattığını söylediği öğrenildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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