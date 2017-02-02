Atik Sosyal Gelişim Gençlik Spor Kulubü Türkiye İzci Federasyonu'nun (TİF) geleneksel olarak düzenlediği Bolu izci kampına 14 izci ve 1 liderle katıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir hafta boyunca kayak ve kızakla kayma teknikleri, karda yürüme teknikleri, kar barınağı yapımı gibi zorlu eğitimleri, zor doğa ve hava şartlarında Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı'nda izcilik alanında deneyimli olan izciler yer alıyor. İzcilerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacı ile gerçekleştirildi. Bolu kampında, izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklığının -15, -20 dereceyi bulduğu Bolu Aladağ'da dağ yürüyüşü yapan izciler, eğitimlerin yanı sıra muhteşem manzaranın ve doğanın tadını çıkartıyor.

Atik Sosyal Gelişim Gençlik Spor Kulübü izci liderlerinden Vural Kerim, “Kampa katılan 14 izcim ile birlikte, kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimleri verdik. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan 14 izcimin göstermiş olduğu üstün başarılarından dolayı hepsini alınlarından öpüyorum" dedi.

