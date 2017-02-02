Diğer
Kategoriler

Atik Kış İzci Kampı Bolu'da gerçekleşti

Türkiye İzci Federasyonu'nun 2'nci dönem Kış kampı faaliyeti Bolu Aladağlar Tevfik Rüştü Günday İzci Kampı'nda düzenledi.

Atik Kış İzci Kampı Boluda gerçekleşti

02 Şubat 2017 10:14

Atik Sosyal Gelişim Gençlik Spor Kulubü Türkiye İzci Federasyonu'nun (TİF) geleneksel olarak düzenlediği Bolu izci kampına 14 izci ve 1 liderle katıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir hafta boyunca kayak ve kızakla kayma teknikleri, karda yürüme teknikleri, kar barınağı yapımı gibi zorlu eğitimleri, zor doğa ve hava şartlarında Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı'nda izcilik alanında deneyimli olan izciler yer alıyor. İzcilerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacı ile gerçekleştirildi. Bolu kampında, izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklığının -15, -20 dereceyi bulduğu Bolu Aladağ'da dağ yürüyüşü yapan izciler, eğitimlerin yanı sıra muhteşem manzaranın ve doğanın tadını çıkartıyor.

Atik Sosyal Gelişim Gençlik Spor Kulübü izci liderlerinden Vural Kerim, “Kampa katılan 14 izcim ile birlikte, kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimleri verdik. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan 14 izcimin göstermiş olduğu üstün başarılarından dolayı hepsini alınlarından öpüyorum" dedi.
 

Etiketler: Atik Kış İzci Kampı, bolu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!