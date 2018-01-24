Atık kumaşlar ihtiyaç sahiplerine yastık oldu

Bir süredir 200‘ü aşkın yastık kılıfını hazırlayan kadınlar, şimdi yastık ve nevresimleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Okçu Mahallesi’ndeki kadınlar, Okçu Ortaokulu Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Çamlıcalı Annelerden Uzanan Eller’ projesi ile Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş nakış kursunda ünlü markaların ’çöp diye ayırdığı’ parça kumaşları temin ederek ihtiyaç sahibi ve sığınmacı için yastık kılıfı ve nevresim dönüştürüyorlar. Hafta sonra da evlerinde dikim yaptıklarını ve hiç bir maddi beklenti içerisinde olmadıklarını belirten kadınlar bugüne kadar 200’ü aşkın yastık kılıfı hazırladıklarını söylediler.

"KISA SÜREDE 200’Ü AŞKIN YASTIK KILIFI DİKMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Okçu Ortaokul Müdürlüğü tarafından ’okulumuzda farklı neler yapabiliriz?’ düşüncesinden yola çıkarak projenin bu aşamaya geldiğini söyleyen Türkçe öğretmeni Yeliz Bingöl, “Okul Müdürümüz Ünlü markalar ile iletişime geçerek onların atık kumaş diye ayırdığı parçaları ücretsiz olarak okulumuza getirtti ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta bu kumaşlarımızı değerlendirdik. Okul öğretmenleri olarak bu projede yer almaktan çok mutluyuz” dedi.

Okulun Halk Eğitimi merkezi Müdürlüğü’ne sunduğu proje ile kurum tarafından Dikiş Nakış Kursu’na görevlendirildiğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Dikiş Öğreticisi Seyide Özer, “Biz bu projede ki amacımız ihtiyacı olan vatandaşlara yastık kılıfı ve nevresim dikiyoruz. Kursiyerlerimin de destekleri ile kısa sürede 200’ü aşkın yastık kılıfı dikmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Projeden oldukça memnun oldukları aktaran kursiyerler ise mahallede ki kadınlar olarak birlik beraberlik içerisinde bir araya geldiklerini ve hiç bir maddi çıkar gözetmeden ihtiyaç sahipleri için haftasonları dahi evlerinde yastık kılıfı ve nevresimleri dikerek bu projeye destek verdiklerini aktardılar.