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Atiker Konyaspor Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı T.M. Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

17 Şubat 2018 22:56

Atiker Konyaspor, 23 Şubat Cuma günü deplasmanda karşı karşıya geleceği T.M Akhisarspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda gerçekleşen yenileme çalışmasından sonra aktif dinlenme yaparken, diğer oyuncular ise sahada koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular, pas çalışması ile idmanı sürdürürken, çift kalede yapılan maç ile antrenmanı tamamladı. Atiker Konyaspor yarın dinlendikten sonra 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak antrenmanla T.M. Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

 

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