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Atiker Konyaspor, Avrupa’daki ilk puanını aldı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında sahalarında Braga ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Atiker Konyaspor, Avrupadaki ilk puanını aldı

20 Ekim 2016 23:38

Avrupa liginde ilk puanı ve ilk golü bugün bulduklarını ve alınan puanın hayırlı olmasını dileyen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Grup son derece güçlü ve kupada final oynamış takımlardan kurulu. Dolayısıyla böyle takımlardan alınan puan kötü değil. Mutlu olduğumu söyleyemem ama öbür taraftan da gerçekçi olmak gerekirse hem gol için hem puan için iyi oldu denilebilir. Ama bu biraz buruk bir sevinç denilebilir. Oyunla ilgili, özellikle maçtan önce düşündüğüm şuydu. Kağıt üstünde takımların birbirinden puan almak, golü bulmak için en uygun atmosfer olarak gözüküyordu bizim adımıza. Maçta bu düşüncelerimin etrafında gelişti. Seyircinin verdiği kuvvetle iyi bir başlangıç yaptık. Çok net bir gol pozisyonu yakaladık ve arkasından erken sayılabilecek dakikada golü bulduk. Daha sonra Braga bize göre daha fazla topa sahip oldu. Bu beklenilen bir durumdu. İkinci golü bulamayınca zaten aramızda bir seviye farkı vardı. Braga gol için oyunu sahamıza itecekti. Oyunun şekli buraya doğru döndü. Ama genel görüntü olarak onları ceza sahamız içine çok sokmadık. Son derece iyi bir takım savunması yaptık. Özellikle 65- 70’den sonra oyunun kontrolünü tekrar ele aldık. Çok akıcı ataklar olmamasına rağmen öne geçecek girişimleri yakaladık. Ancak başaramadık ve 1-1 bitti. Son olarak Shakhtar ’ın galip gelmesinden sonra Braga ile deplasmanda oynayacağımız maç grupta durumu bizim adımıza belirleyici olacak” diye konuştu. 

Selman Ayas - H.İbrahim Parlak 

Etiketler: Atiker Konyaspor, aykut kocaman, Braga, UEFA Avrupa Ligi H Grubu


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