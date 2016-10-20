Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Atiker Konyaspor - Braga maçının ardından Ahmet Şan'ın açıklaması

Atiker Konyaspor - Braga maçının ardından Ahmet Şan'ın açıklaması

A. Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında sahasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Braga maçının ardından yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Şan açıklamalarda bulundu.

Atiker Konyaspor - Braga maçının ardından Ahmet Şanın açıklaması

20 Ekim 2016 23:40

A. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Atiker Konyaspor olarak Avrupa liginde ilk golümüzü attık ve ilk puanımızı aldık hayırlı olsun. İlk yarıda gerçekten çok iyi mücadele ettik 2-0’ı bulacak şansımız da vardı, tabi tecrübesizlik. 2. yarıda çok basit bir gol yedik. Grupta ikincilik şansımız devam ediyor. Braga’yı deplasmanında kontratak futboluyla zorlamamız lazım. Tabi zorlu bir periyot, Fenerbahçe maçımız var. Bu maç burada bitti. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe’ye odaklanacağız. Birer birer gidiyoruz, birer puan, birer gol, devam ediyoruz. Tabi Milosevic’e nasip oldu bu gol, kendisi ve camiamız adına sevindirici bir durum. Tabi 2-0’ı bulmamız lazımdı ilk yarıda o şanslarımız da vardı. Braga ikinci yarıda gerçek gücünü gösterdi. Ama ben Braga’dan da boş dönmeyeceğimizi düşünüyorum. İkincilik yarışı son maça kadar sürebilir. İkincilik yarışı kıyasıya devam edecek, şansımızı zorlayacağız“ şeklinde konuştu.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun maçı taraflar arasında izlemesinin taraftar açısından güzel bir anı olacağını söyleyen Başkan Şan, “Daha önce sayın Davutoğlu’nun Nalçacılılar grubuna bir sözü vardı. O sözü zannedersem yerine getirdi. Bunlar tabi bizim taraftarımız açısından güzel anılar. Konyaspor taraftarına tekrar bugün ve Perşembe akşamı stadı doldurarak tezahüratları 90 dakika devam ettirdikleri için teşekkür ediyorum. Böyle devam etsinler, inşallah Fenerbahçe maçına yine tribünleri dolu dolu bekliyoruz” dedi.

Etiketler: Ahmet Şan, Atiker Konyaspor, Braga


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!