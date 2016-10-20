A. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Atiker Konyaspor olarak Avrupa liginde ilk golümüzü attık ve ilk puanımızı aldık hayırlı olsun. İlk yarıda gerçekten çok iyi mücadele ettik 2-0’ı bulacak şansımız da vardı, tabi tecrübesizlik. 2. yarıda çok basit bir gol yedik. Grupta ikincilik şansımız devam ediyor. Braga’yı deplasmanında kontratak futboluyla zorlamamız lazım. Tabi zorlu bir periyot, Fenerbahçe maçımız var. Bu maç burada bitti. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe’ye odaklanacağız. Birer birer gidiyoruz, birer puan, birer gol, devam ediyoruz. Tabi Milosevic’e nasip oldu bu gol, kendisi ve camiamız adına sevindirici bir durum. Tabi 2-0’ı bulmamız lazımdı ilk yarıda o şanslarımız da vardı. Braga ikinci yarıda gerçek gücünü gösterdi. Ama ben Braga’dan da boş dönmeyeceğimizi düşünüyorum. İkincilik yarışı son maça kadar sürebilir. İkincilik yarışı kıyasıya devam edecek, şansımızı zorlayacağız“ şeklinde konuştu.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun maçı taraflar arasında izlemesinin taraftar açısından güzel bir anı olacağını söyleyen Başkan Şan, “Daha önce sayın Davutoğlu’nun Nalçacılılar grubuna bir sözü vardı. O sözü zannedersem yerine getirdi. Bunlar tabi bizim taraftarımız açısından güzel anılar. Konyaspor taraftarına tekrar bugün ve Perşembe akşamı stadı doldurarak tezahüratları 90 dakika devam ettirdikleri için teşekkür ediyorum. Böyle devam etsinler, inşallah Fenerbahçe maçına yine tribünleri dolu dolu bekliyoruz” dedi.