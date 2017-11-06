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Atiker Konyaspor, Cüneyt Çakır’dan özür bekliyor

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada verdiği hatalı penaltı kararı nedeniyle hakem Cüneyt Çakır’dan samimi bir özür beklediklerini söyledi.

Atiker Konyaspor, Cüneyt Çakırdan özür bekliyor

06 Kasım 2017 11:43

Ahmet Baydar, sezonun ilk karşılaşması olan Trabzonspor mücadelesiyle başlayan ve son olarak Sivasspor müsabakası ile zirve yapan hatalı kararlar nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, hakem hatalarının normalleştirilmesinin teşvik edilmemesini istedi. Baydar, “Son olarak dün oynadığımız müsabakada karşılaşmanın baş hakemi Cüneyt Çakır’ın 1-0 öndeyken aleyhimize verdiği penaltı, neden çalındığı belli olmayan düdükler kategorisinde dünya futbol tarihinde ilk sıralarda yer almaya namzet bir karar olmuştur. Meseleyi sadece bir hakem hatası olarak ele alırsak, hakemlerin hata yapmalarını normalleştirir hatta teşvik ederiz. Bir takımın kaderini değiştiren ve sonucu etkileyen böylesi kararların mutlaka bir karşılığının olması gerekmektedir” dedi.

“Camiamız kendisinden özür beklemektedir”

Atiker Konyaspor camiasının Cüneyt Çakır’dan samimi bir özür beklediğini kaydeden Baydar, “Cüneyt Çakır’ın özellikle yurt dışında çıktığı karşılaşmaları yakından takip eden ve başarılarıyla bir Türk olarak gurur duyan camiamız var. Ancak bugün bu camia kendisinden samimi bir özür beklemektedir. Futbolcularımızın emekleri, yağmur kar kış demeden Sivas’a kadar giden taraftarlarımızın futbol sevgilerinin karşılığı, bu kararın müsebbiplerinin birkaç maç sahalardan men edilmesiyle geçiştirilmemelidir. Deniz Çoban örneği ortadadır.

Cüneyt Çakır’ın böylesine büyük bir haksızlığın ardından, en azından özür dileme erdemliliğini göstermesi hakemlik müessesesinin de kalibresini yükseltecektir. Geriye dönüp baktığımızda sezon başından bu yana neredeyse canımızın yanmadığı maç yok. Ortada büyük bir emek ve futbolcularımızın, teknik heyetimizin alın teri var. Emeğe, hakka hukuka saygının tecelli etmesini ümit ediyor, Cüneyt Çakır hocamızın camiamızdan samimi bir şekilde özür dilemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Atiker Konyaspor, Cüneyt Çakır

 

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