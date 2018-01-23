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Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan beraat etti

Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme programı bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan beraat etti

23 Ocak 2018 15:04

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