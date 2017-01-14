KONYASPOR 0-0 GALATASARAY

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37'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Sneijder'e faul yapan Ali Turan sarı kart gördü.

36'Mehmet korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Ömer Ali ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

36'Skubic sağ kanattan ortasını yapmak isterken Carole araya girdi ve top dışarıya gitti. Konyaspor korner kullanacak.

35'Ömer Ali bu kez sol kanattan ortasını yaptı ancak bu kez Hakan Balta topu karşıladı.

34'Ömer Ali sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

33'Konyaspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

32'Konyaspor gole çok yaklaştı. Milosevic'in sol kanattan yaptığı ortada Skubic'in kafayla indirdiği topa Bajic altı pas içinde vuramadı.

31'Konyasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

30'Linnes'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sabri ortasını yaptı. Onun ortasını Ali Turan karşıladı.

29'Sneijder'in kullandığı ikinci kornerde Konyaspor savunması ön direkte topu karşıladı.

29'Selçuk korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Sneijder ortasını yaptı. Onun ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray bir kez daha korner kullanacak.

28'Selçuk sağ kanattan ortasını yapmak isterken Milosevic araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.

27'Mehmet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic Semih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirdi.

15'de Jong orta sahada Ali Çamdalı'ya faul yaptı. Konyaspor serbest vuruş kullanacak. Faulün ardından de Jong Mete Kalkavan'a uzun süre itiraz etti.

14'Linnes oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Galatasaray'da yeni transfer Garry Rodrigues kenarda ısınmaya başladı.

13'Linnes'in tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

12'Orta alanda Milosevic ile ikili mücadeleye giren Linnes yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

3'Galatasaray gole yaklaştı. Gelişen atakta Carole'nin sol kanattan yaptığı ortada Josue'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

2'Bu kez Galatasaraylı futbolcular kendi yarı sahalarında paslaşıyor.

1'İlk dakikada Konyasporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Jonsson, Vukovic, Mehmet, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Bajic.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink

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MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Konya deplasmanında da iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.