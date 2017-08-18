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Atiker Konyaspor, Hırvat stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor, Hırvat stoper Petar Filipovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atiker Konyaspor, Hırvat stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı

18 Ağustos 2017 20:16

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tınmaz ile 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Petar Filipovic yeni takımında 42 numaralı formayı giyecek.

Filipovic yaptığı açıklamada Konyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğu için Konya'nın trafik plaka kodu 42 numaraları formayı tercih ettiğini söyledi. 26 yaşındaki Filipovic, "Çok gururluyum ve mutluyum burada olduğum için. Buraya gelmeden önce Konyaspor’u ve şehri az çok biliyordum. Burada olduğum iki günlük süreç içerisinde biraz görme şansım oldu, hepsini olmasa da ama takım arkadaşlarımla da konuştum onlardan da hep pozitif geri dönüşler aldım. O yüzden Konyaspor’a geldiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Geçen sene bazı Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu, izlemiştim ama son Beşiktaş kupa maçını dikkatle seyrettim. Takımımız gayet iyiydi çok beğendim. Buraya ilk geldiğimde kulüpte çalışanlara şehrin plakasını sorduğumda bana ‘42’ dediler. Ben de hiç tereddüt etmeden hem taraftarlarımızı mutlu etmek, gururlandırmak hem de burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumu belirtmek için 42’yi seçtim" dedi. 


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