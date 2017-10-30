Atiker Konyaspor, Salzburg maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda 1-0 kazanılan Osmanlıspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve top kapma çalışması ile sürdürdü. Üç gruba ayrılan oyuncular dönüşümlü olarak çift kale maç ve koordinasyon çalışması yaptı.