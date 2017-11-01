Atiker Konyaspor Salzburg’da

Konyaspor, Salzburg Havaalanı’nda Salzburg Başkonsolosu Gürsel Evren ve bir grup yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından karşılandı. Pasaport kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takım konaklayacağı otele geçti. Takım daha sonra son antrenmanını yapmak için maçın oynanacağı Red Bull Arenaya geçti.

Konyasspor Başkanı Fatih Yılmaz, Salzburg ile önemli bir maç oynayacaklarını ifade edererek, "4. maçımıza çıkacağız. Hakikaten güzel bir karşılama oldu. Başkonsolosluğumuza teşekkür ediyorum. Yeni hocamızla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Buradaki maçı alırsak grupta iddialı bir duruma geleceğiz. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. İnşallah futbolcularımızda bu bilinçle çıkıp en iyi sonucu almaya çalışacağız. Eğer buradan galip gelirsek elbette gruptan çıkma açısından hakikaten önemli bir iş yapmış olacağız. Bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. Güzel bir oyunla güzel bir sonuç alacağımızı zannediyorum" dedi.

Salzburg Başkonsolosu Gürsel Evren de, "Başkonsolos olarak Konyasporumuzun güzel bir maç yapması konusunda her türlü ortamı sağladık. Ben de güzel bir maç olmasını diliyorum. Konyaspor’un da bu maçta galip gelerek gurupta iddialı duruma geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Ahmet Ataş