Atiker Konyaspor, Serkan Kırıntılı ile sözleşme yeniledi

Büyükşehir Belediye Stadyumunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, kaleci Serkan Kırıntılı’nın takımın başarılarının baş mimarlarından biri olduğunu söyleyerek, "Kalecimiz Serkan Kırıntılı ile 2+1 şeklinde, 3 yıllığına sözleşmemizi uzattık. Hem Serkan’a hem de Atiker Konyasporumuza hayırlı olsun. Kazasız belasız, sakatlık olmadan hayırlı bir sezon diliyorum. Serkan bugüne kadar başarılarımızın baş mimarlarından birisi oldu. Kendisinin yine yuvada kalıp devam etmesi bizleri memnun etmiştir. Kendisine de bolca kaleci başarısı ve kaleci şansı diliyorum. İnşallah daha uzun yıllar camiamızda kalır ve takımımıza hizmet eder" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Başarılı eldiven Serkan Kırıntılı ise, bu sezonda takımda elinden geleni yapacağını dile getirerek, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu 3. senem burada çok önemli ve güzel başarılar elde ettik. Geçtiğimiz yıllardaki başarıları tekrar yakalamak istiyorum. Aynı performansı sergileyebileceğime, birey olarak elimden geleni yapabileceğime inanıyorum. İnşallah takım olarak da bu başarıları yakalarız. Buna gönülden inanıyorum. Geçen sene Türkiye Kupasını alarak ligi iyi bir şekilde bitirdik. Bu sene tekrar iyi bir şekilde kupayla başladık. İnşallah devamını getiririz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar da kalmak isterim" şeklinde konuştu.