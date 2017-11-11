Atiker Konyaspor sis altında çalıştı

18 Kasım Cumartesi günü iç sahada Süper Lig 12. hafta maçında Antalyaspor’u konuk edecek Atiker Konyaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyuncular Wilfred Moke, Lebogang Manyama ve Malick Evouna katılmazken, Ferhat Öztorun ve Abdou Razack Traore takımdan ayrı çalıştı. Yoğun sis altında yapılan antrenman koşu, toplu ve topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular zamana karşı tempolu koşu çalışması yaparken, antrenman açma-germe hareketleri ile sona erdi.

