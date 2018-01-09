Atiker Konyaspor taktik çalıştı !

Devre arası kamp hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Tedavisine devam edilen Mehdi Bourabia antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde, Volkan Fındıklı ise takımla birlikte çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, taktik çalışma ile antrenmanı noktaladı.

"Yatabare laktat testinden geçti"

Antrenman öncesi Mehmet Özdilek’in futbolcularla yaptığı toplantıda takım arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı yeni transfer Mustapha Yatabare laktat testinden geçti. Performans Antrenör ekibi tarafından uygulanan test sonrasında çıkacak sonuçlara göre Malili golcünün çalışma değerleri belirlenecek.