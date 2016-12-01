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Atiker Konyaspor ter attı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubunda Atiker Konyaspor, deplasmanda Kızılcabölükspor’u 4-0 mağlup etti.

Atiker Konyaspor ter attı

01 Aralık 2016 16:39

Ziraat Türkiye Kupası H Grubunda Atiker Konyaspor, deplasmanda Kızılcabölükspor’u 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Jonsson’un ceza alanı içine ara pasında buluşan Halil İbrahim’in vuruşu kalecide kaldı.

32. dakikada Halil İbrahim’in uzun pasında topla buluşan Hora’nın ceza alanına girmeden sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

42. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jonsson önündeki Hora’yı gördü. İki rakibinin arasında topla buluşan Hora sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

45. dakikada Hora’nın uzun pasında Halil İbrahim kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

52. dakikada Atiker Konyaspor’da Alban Meha’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta topun gelişine düzgün bir vuruş yapan Halil İbrahim farkı 3’e çıkardı. 0-3.

66. dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında Emre’nin ceza sahası dışından sert şutu defansa çarptı ve az farkla auta çıktı.

75. dakikada Muhittin’in ceza sahası içine ara pasında topla buluşan Burak Gökbel’in şutu yandan auta çıktı.

81. dakikada Ali Dere’nin sol kanattan içeri çevirdiği topta Kerim Bölük’ün ters vuruşunda top ağlara gitti. 0-4

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Erdem Bayık xx, Mustafa Savranlar xx

Kızılcabölükspor: Abdullah xx, Muhittin xx, Kerim xx, Ramazan xx, Alperen x, Burak xx, Emrah xx, Taygun x (Ergin dk. 68 x), Serkan Özen x (Reha dk. 46 x), Cihat xx, Fatih x (Emre dk. 60 x)

Yedekler: Serkan İlgün, Semih, Tayfun Sabri, Özer

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Atiker Konyaspor: Abdulaziz xx, Skubic xx (Vedat dk. 60 x), Selim xx, Abdulkerim xx (Can Demir dk. 84 ?), Mehmet xx, Emre Can xx, Jonsson xx, Mbamba xxx, Meha xx, Hora xxx (Ali dk. 77 x), Halil İbrahim xxx

Yedekler: Kaya, Milosevic, Hadziahmetovic, Riad Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Hora (dk. 40), Halil İbrahim (dk. 45 ve 52), Kerim Bölük (dk. 81 k.k.) (Atiker Konyaspor)

Sarı Kart: Emrah (Kızılcabölükspor)

Etiketler: konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası


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