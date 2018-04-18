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Atiker Konyaspor, TFF'ye başvurdu

Atiker Konyaspor Kulübü, geçtiğimiz hafta içinde futbolcuları Samuel Eto’o’yu hedef alarak yaptıkları açıklamalar nedeniyle Antalyaspor'lu yöneticilerin Etik Kurulu’na sevkleri için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Atiker Konyaspor, TFFye başvurdu

18 Nisan 2018 16:48

Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Antalyaspor Başkanı, Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü'nün spor basınına verdiği demeçlerle başlattığı algı operasyonunun bütün ayrıntılarına kadar incelenmesi ve sonucunda emsal teşkil edecek bir kararın alınması için gerekli adımları attıklarını söyledi. Baydar, "Antalyaspor Başkanı’nın, 'Samuel Eto'o Antalyaspor'da sözleşmesi bitecek oyuncuları arayıp 'Seni Konyaspor'a transfer etmek istiyoruz, şartlar iyi, burada herşey güzel vs..' gibi konuşmalar yapmış' şeklindeki açıklaması, basında bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş, kulübümüz ve futbolcumuz mesnetsiz iftiralar nedeniyle ağır ithamlarla zan altında kalmıştır. Konunun açıklığa kavuşturulması için geçtiğimiz hafta içinde bu iftiralar sonrasında basında yer alan haberler ve açıklamaları kapsayan dosyamızı Türkiye Futbol Federasyonu’na göndererek başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Türk futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması, kulüplerimizin ve futbolcularımızın toplumdaki saygınlığının zedelenmesinin önüne geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimlerin yapılmasını ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz" dedi. 

 

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