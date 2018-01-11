Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antalya Belek’te yaptığı kampta Trabzonspor ile 16 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı ZTK Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılar günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana Göztepe ile oynanan özel maçta ilk 11’de forma giyen ve yenileme antrenmanı yapan oyuncular katılmadı. Sakatlık ve tedavi süreci sona eren Mehdi Bourabia’nın takımla birlikte çalıştığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.