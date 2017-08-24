Atiker Konyaspor’da Başakşehir hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 2. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından bir gün izin yapan yeşil-beyazlı futbolcular dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen çalışmanın ilk bölümü salonda yapıldı. Oyuncular daha sonra sahada gruplar halinde koşu ve koordinasyon-çabukluk çalışması yaptı. Topla oyun ve pas idmanı ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı’da antrenmanı takip etti.