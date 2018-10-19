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Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku

Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku
Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku

Atiker Konyaspor'un Perulu milli futbolcusu Paolo Hurtado'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Yeşil beyazlıların sezon başında Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında transfer ettiği orta saha oyuncusu Paolo Hurtado, Peru Milli Takımı'nın Amerika ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Hurtado'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü, oyuncunun 6 hafta sahalarda olmayacağını kaydetti. Kürklü, "Milli maçın ilk dakikalarında sağ dizine darbe aldıktan sonra dizinde esneme gerçekleşen ve maçı tamamlayamayan oyuncumuzun yapılan MR kontrolünde iç yan bağlarda zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Hurtado'nun spora dönüş süresi yaklaşık 6 hafta olarak beklenmektedir" dedi.  

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