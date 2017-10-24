Atiker Konyaspor'da, Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğü Atiker Konyaspor'da, 29 Ekim pazar günü iç sahada Süper Lig’in 10. hafta maçında Osmanlıspor ile oynanacak maçın hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesislerinde alt yapı hocalarının gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Saha içerisine kurulan parkurlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak topla ve topsuz olarak oyunlar oynadı. Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular tesislere geçerek aktif dinlenme yaparken, diğer oyuncular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.