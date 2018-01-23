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Atiker Konyaspor’dan Ahmet Şan’a geçmiş olsun mesajı

Atiker Konyaspor Kulübü, eski başkanları Ahmet Şan’ın beraat kararının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Atiker Konyaspordan Ahmet Şana geçmiş olsun mesajı

23 Ocak 2018 20:25

Açıklamada şöyle denildi; “Atiker Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ederek aklandı. Sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği karşılaşması sonrası camiamızı zorda bırakmamak adına Atiker Konyaspor Kulübü Başkanlığı görevinden kendi rızasıyla istifa eden Ahmet Şan, Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen dava sonrasında beraat etmiş ve bu vesileyle Konyaspor’umuzun üzerindeki kara bulutlar dağılmıştır. Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak sayın başkana ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

 

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