Diğer
Kategoriler

Atiker Konyaspor’dan forvet transferi

Atiker Konyaspor 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atiker Konyaspordan forvet transferi

17 Ağustos 2017 00:31

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeren ve Sportif Direktör Bülent Akın katıldı.

Törende konuşan Ahmet Baydar, kendisinden büyük katkılar bekledikleri bir futbolcuyu transfer ettiklerini söyledi. Baydar, "24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Patrick Friday Eze ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Konyaspor’umuz kupada ve ligde oynadığı iki karşılaşmada futbolseverlerin beğenisini toplayan bir performans sergiledi. Ancak 3. bölgedeki etkinliğimizi artırmamız gerekiyordu bunun için en doğru seçimin Patrik olduğuna karar kıldık ve kendisiyle 3 yıllığına sözleşme imzaladık. Eze’nin bir an önce forma giymesini ve takımımıza katkı sağlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Atiker Konyaspor’a hoş geldin Patrick” şeklinde konuştu.

"TARİHE İSMİMİ YAZDIRMAK İSTİYORUM"

Patrick Friday Eze ise yeni takımında başarılı olmak ve tarihe ismin yazdırmak istediğini dile getirdi. Eze, “Çok güzel bir gün oldu benim için, çok heyecanlıyım. Gerçekten kalbimden bunu hissederek söylüyorum. Büyük bir camiaya geldiğimi şehri ve stadı görerek anladım. Konyaspor’un benimle ilgilendiği haberleri bana ulaştığında hiç tereddüt etmeden kulübe karşı adım atmaya başladım. Şimdi 3 senelik imza attım burada kariyerimin en önemli günlerini geçireceğime inanıyorum. Tabii ki bir golcü olarak hedefim var, ilk hedefim çok gol atmak, Konyaspor’u ve taraftarları sevindirmek. Şunu da söylemek istiyorum tarihe ismimi yazdırmak istiyorum Konyaspor’da. İnternette taraftarlarla ilgili bazı videolar izledim gerçekten çok iyiler, deli dolular biraz. İnanılmaz görüntüler gördüm. En kısa zamanda onlarla bunu yaşamak istiyorum, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şu şekilde teşekkür etmek istiyorum, goller atarak ve kendimin en iyisini vererek” dedi.

Nijeryalı genç golcü Atiker Konyaspor’da 45 numaralı formayı giyecek.

Etiketler: Atiker Konyaspor, Patrick Friday Eze


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç