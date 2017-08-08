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Atiker Konyaspor’dan suç duyurusu

Atiker Konyaspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları Süper Kupa Finali’nde yaşanan olaylarla ilgili her iki takım taraftarından da sahaya girip, rakibine fiili müdahalede bulunanların tespit edilerek, gerekleri cezaların verilmesi için suç duyurusunda bulundu.

Atiker Konyaspordan suç duyurusu

08 Ağustos 2017 15:55

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda 6 Ağustos Pazar günü oynanan Turkcell Süper Kupa Final mücadelesi öncesi, sırası ve sonunda yaşananlarla ilgili Atiker Konyaspor Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yaşanan olayların tasvip edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanarak, "Süper Kupa sevincini gölgede bırakacak görüntülerin oluşması, tüm spor kamuoyunu olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı tasvip edilmesi mümkün olmayan davranışları kulübümüzle ilişkilendirmek ve tüm Konyaspor camiasını bu konu üzerinden haksız şekilde suçlamaya çalışmak iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Yasaya aykırı davranış içerisinde bulunanlar, hangi kulübün taraftarı ise bulunup en kısa sürede cezalandırılması en büyük temennimizdir. Kulübümüz bugün her iki taraftan da sahaya girip, rakibine fiili müdahalede bulunanların tespit edilip, gerekleri cezaların verilmesi için suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.

Açıklamada, olayların tek taraflı ve yanlı değerlendirilmesinin problemin çözümüne katkıdan ziyade karmaşıklığını güçlendireceği belirtilerek, "Bu açıdan saha içi ve saha dışı gelişmelerini bütüncül bir biçimde objektif olarak ele almak çok daha doğru olacaktır. Şiddete karşı çözüm yolları aranırken de bugüne kadar yaşanmış bütün olaylarının sorumluluğu bu maçta rakip olan iki kulübe yüklenmemeli, İngiltere örneğinde olduğu gibi topyekün mücadele edilmelidir" ifadesi kullanıldı.


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