Atiker Konyaspor'la ligde 35. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde yarın saat 20.30'da Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 12 haftada sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlikle topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

35. RANDEVU

Galatasaray ile A. Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekinin 70 golüne, Konya 19 golle cevap verdi.

GALATASARAY, KONYA'YA EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 23 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Geride kalan 23 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı.

KONYA'YA EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar, rakibine 3 puan şansı tanımadı. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 17 Süper Lig müsabakasından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı. 2 maçta da berabere bitti.

ASLAN EVİNDE 25 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya karşı 3-1 mağlup olmuştu. Aslan bu maçtan sonra oynadığı 25 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom 25 müsabakada 22 kez galip gelirken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi.

SAKAT VE CEZALILAR

Galatasaray'da cezalı futbolcuların yanında sakatlıkları bulunan futbolcular da bir hayli fazla yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo, son yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba'nın ise sakatlıkları devam ederken, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Ryan Donk cezalı. Aynı zamanda Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın da cezaları devam ediyor.

Sakatlığını atlatan Fernando, Konyaspor maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.