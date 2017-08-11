Atiker Konyaspor’un aldığı ceza TBMM gündemine taşındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yeşil-beyazlı takıma verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yeşil-beyazlı takıma verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanlığı’na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevaplandırması istemiyle verdiği soru önergesinde, organizasyonda hiçbir payı olmayan Konyaspor’a verilen 5 maçlık cezanın çok ağır olduğunu belirterek, ‘Beceriksiz’ olduğunu savunduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine ilişkin bir tasarrufu olup olmayacağını sordu.

Kalaycı soru önergesinde, “Süper Kupa Mücadelesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bir organizasyondur. Bu mücadelenin Samsun’da oynanmasına karar veren TFF’dir. Passolig sistemini bu maçlarda uygulamayan TFF’dir. Gerekli önlemleri almakta yetersiz kalan TFF’dir. Maça gelen insanların üst aramalarını sağlıklı şekilde yaptıramayan TFF’dir. Organizasyonu beceremeyen, aciz kalan TFF’dir. Hal böyle iken, ne organizasyonla ne de emniyet tedbirleri ile ilgili bir sorumluluğu olmayan Atiker Konyaspor Kulübüne çok ağır ceza verilmiştir. Geçmişte sahaya girilip hakeme ve futbolculara saldırı olduğu hallerde bile, ilgili kulüplere daha düşük cezalar verilmişken, Süper Kupayı alma sevinciyle sahaya girilmesine bu denli ağır ceza verilmesi insafsızlıktır ve vicdansızlıktır. Süper Lig’in yüz akı olan Konyaspor taraftarının gerek süper lig maçlarında gerekse Konya’da oynanan milli maçlarda stadyumu doldurması, coşkusu ve centilmenliği spor kamuoyu tarafından büyük övgü ve takdirle karşılandığı bilinmektedir. Konyaspor günah keçisi yapılamaz. Konyalılar, yapılan haksızlığın giderilmesini beklemektedir.110 bin adet passolig sahibi Konyaspor taraftarının cezalandırılmasına, Konya düşmanlığına ve Atiker Konyaspor’un linç edilmesine asla izin verilmemelidir” dedi.

“Beceriksiz TFF yönetimi ile ilgili tasarrufunuz olacak mı?”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kalaycı, Bakan Osman Aşkın Bak’ın cevaplamasını isteyerek şu soruları yöneltti; “Süper Kupa müsabakasında, organizasyonla ve emniyet tedbirleri ile ilgili sorumluluklarını kimler yerine getirmemiştir? Passolig sistemini anlaşılmaz bir şekilde bu maçlarda uygulamayan, gerekli önlemleri almakta yetersiz kalan, maça gelen insanların üst aramalarını sağlıklı şekilde yaptıramayan kimlerdir? Bu konuda Bakanlığınızca bir soruşturma açılarak sorumluların belirlenmesi konusunda gerekli talimatı verecek misiniz? Ne organizasyonla, ne de emniyet tedbirleri ile ilgili bir sorumluluğu olmayan Atiker Konyaspor Kulübüne verilen çok ağır ceza gözden geçirilecek midir? Atiker Konyasporun Türkiye kupasını ve Süper kupayı almasını ve UEFA’ya katılma başarısını hazmedemeyenler, buna gölge düşürmek isteyenler mi var? Anadolu kulüplerine karşı hasmane tutum ve davranışlar ne zaman son bulacaktır? Spor kamuoyunun ötedenberi gündeme getirdiği ve beklediği, beceriksiz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile ilgili bir tasarrufta bulunacak mısınız?