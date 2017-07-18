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Atiker Konyaspor’un Avusturya kampı başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’un Avusturya kampı başladı.

Atiker Konyasporun Avusturya kampı başladı

18 Temmuz 2017 11:21

2017-2018 sezonu öncesi üçüncü etap hazırlıkları için Avusturya’ya giden Konyaspor ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman top kapma ve koşu çalışması ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular daha sonra hücum ve savunma organizasyonları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

2. etap Erzurum kampında yeterli görülmeyen Ioan Hora, Özkan Taştemur, İbrahim Alan, Mücahit Can Akçay ve Emre Can Atila Avusturya kampına götürülmedi.
28 Temmuz’da sona ermesi beklenen kampta Konyaspor, 19 Temmuz’da Bundesliga takımlarından Freiburg FC, 22 Temmuz’da Al Feiha, 25 Temmuz’da yine Bundesliga’nın güçlü ekibi RB Leipzig ve 27 Temmuz’da ise Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımı ile hazırlık maçları oynayacak. 


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