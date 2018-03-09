Atılım Üniversitesi mezunları öğrencilerle bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değinerek sözlerine başlayan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, bugünün bir yandan tek bir güne indirgenmesinin tuhaf geldiğini, diğer yandan da tek bir gün de bile olsa kadın sorunlarının gündeme gelmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Üçtuğ, "Kadın belki fiziksel olarak dünyanın birçok ülkesinde eziliyor, bu bizim coğrafyamızda ne yazık ki daha fazla. İşin güzel tarafı bu konunun basın aracılığı ile daha fazla dile getirilmeye başlandı" dedi. Üniversitenin çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini kaydeden Üçtuğ, "Bugün mezunlarla öğrencileri buluşturma etkinliği düzenledik. Mezunlar Dernekleri üniversitenin gücü açısından son derece önemli. Türkiye'de birçok eğitim kurumu mezunlarının kendi arasındaki dayanışmasının güçlülüğü ile kuvvetli olabiliyorlar. Bugün Atılım Üniversitesi 21'inci yılında, yaklaşık 15 yıldır mezun veriyoruz, 10 bine yakın mezunumuz var. Bu genç mezunlarımızdan başarılı olanları, deneyimlerini paylaşmak üzere bir ortam organize ettik. Mezunlar 21. yüzyılda bir üniversite mezunun sahip olması gereken becerileri aktarıyorlar, öğrencilerimiz de sorularını sorarak biraz daha bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Üçtuğ, öğrencilere farklı bakış açılarından düşünebilmeleri ve farklı görüşlere saygılı olmaları yönünde de mesaj verdi.

Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Yaman Zaim ise, öğrencilerle mezunları bir araya getirdikleri bu etkinlikte, mezunların tecrübelerini paylaşarak öğrencilere yol göstermesini hedeflediklerini belirtti. 3 yıldır düzenledikleri ve artık etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade eden Zaim, "Esas amacımız öğrencilerin mezun olmadan önce kendilerini nasıl yönlendireceklerine dair, mezunlarımızın onlara yön vermeleri. Konsept olarak da yuvarlak masaları seçtik, böylelikle öğrenciler 10-15 kişi birebir bilgi alma imkanı buluyorlar. İlk yapılan etkinliğe göre bugün katılım daha fazla, öğrenciler artık bilinçli geliyorlar" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz mezun olmadan iş imkanı buluyor"

Mezunları her yıl farklı bölüm ve sektörlerden seçmeye çalıştıklarını dile getiren Zaim, üniversitede 8 bin 500'ün üzerinde öğrenci olması sebebiyle her öğrenciye bu etkinliğin açık olduğunu belirtti. Zaim, "Bu konuda üniversitemiz çok etkin, çok sık faaliyetler gösteriyor. Bu bizim Mezunlar Derneği olarak üniversitede gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon ama üniversitemizin Kariyer Planlama Ofisi, Mezunlar Derneği ile ortak "Kariyer Planlama Günleri" yapıyor. Bu günlerde de belirli şirketler gelerek öğrencilerle mülakatlar yapıyor, bu sayede bir çok öğrenci staj imkanı buluyor. 4'üncü sınıf öğrencilerinden henüz mezun olmadan bu firmalarda işe başlayanlar bile oldu. Kariyer anlamında da üniversitemizde bu tür çok fazla etkinliklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın