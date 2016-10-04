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Atılım Üniversitesi yükselişte

Yükseköğretim kurumlarının akademik başarılarını inceleyen çeşitli kuruluşlar sıralama sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Ağustos ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması 2016” sonuçları açıklanmıştı. Eylül ayında ise Times Higher Education (THE) Kuruluşunun 2004 yılından beri yayınladığı dünya üniversiteler sıralaması ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Alan Sıralamaları açıklandı.

Atılım Üniversitesi yükselişte

04 Ekim 2016 12:15

Bu sene 20. yaşını kutlayan Atılım Üniversitesi de ağırlık verdiği uygulamaya dayalı eğitim modeliyle her geçen sene listelerde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Türkiye’de ve dünyada çeşitli kuruluşlar her yıl Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirerek yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşırlar. Atılım Üniversitesi 2012 yılında 26. sıradan giriş yaptığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Sıralamasında bu sene 19. sırada kendisine yer bulabildi. Vakıf üniversiteleri arasında ise 8. oldu.

Bu ay açıklanan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2016 yılı sıralamalarında da Matematik alanında dünyada yer alan ilk 750 üniversite içinde 530. sırada yer alan Atılım Üniversitesi Türkiye’de Matematik alanında yer alan 11 üniversite arasından 6. sırada ve vakıf üniversiteleri içinde ise 1. sırada yer aldı.

URAP alan sıralamasında; makale ve atıf konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verileri kullanılıyor. Alanlara göre açıklanan üniversite sayısı, o alanda yayınlanan makale yoğunluklarına göre, 50 ile 1000 arasında değişiyor. Toplam 41 alanın incelendiği çalışmada Türk üniversiteleri 18 alanda kendine yer bulabildi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 41 alanın 13’ünde yer almayı başardı. Vakıf Üniversitelerinden alanlarda kendisine yer bulabilen üniversite sayısı 3 oldu. Atılım Üniversitesi Matematik alanında, Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında yer alırken diğer bütün alanlarda Bilkent Üniversitesi yer aldı.

Times Higher Education (THE) kuruluşunun 2004 yılından beri yayınladığı dünya üniversiteler sıralamasında ise geçen yıl sıralamada 799 üniversite yer alırken bu yıl 978 üniversite yer aldı. Türkiye’den de geçen yıl 11 üniversite yer alırken bu yıl 18 üniversite yer aldı. Atılım Üniversitesi THE Dünya Üniversiteler sıralamasında 401-500 aralığında bulunarak Türk üniversiteleri içinde 4. sırada yer almayı başardı.
 

Etiketler: Atılım Üniversitesi, bilim, ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Times Higher Education (THE)


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