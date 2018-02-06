Atilla Taş hakkında tutuklama istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 20 tutuklu, 4 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıkların dijital malzemelerdeki verilere ilişkin rapor üzerine savunmalarını yapmalarının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

24 sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Savcı, Atilla Taş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Emre Soncan, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Ufuk Şanlı, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Amet Memiş, Ünal Tanık, Bünyamin Köseli, Davut Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş ve Oğuz Usluer’ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Anayasal düzeni bozmaya teşebbüsten 13 sanığa beraat istemi

Savcı sanıklardan haklarında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan da dava açılan sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun bu suçtan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Atilla Taş’ın tutuklanmasını istedi

Sanıklar Murat Aksoy, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile Muhterem Tanık’ın örgüte üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa’nın ifadeleri alınamadığından haklarındaki dosyanın ayrılmasını talep etti.

Geçtiğimiz celse tahliyesine karar verilen Atilla Taş, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli ve Cihan Acar’ın tutuklanmasını isteyen savcı, Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun tahliyesini istedi.

Savcının mütalaasının ardından söz alan sanık avukatları mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamak üzere süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık Halil İbrahim Balta’nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu