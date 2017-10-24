Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın tahliye edildi!

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında Atilla Taş ve firari sanık Sait Sefa’nın da bulunduğu 29 gazetecinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Atilla Taş, Murat Aksoy ve Hanım Büşra Erdal'ın da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar ve avukatları tahliyesi talebinde bulundu. Taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı Atilla Taş ile Murat Aksoy'un tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara karar oluşturan mahkeme heyeti, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine hükmetti. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Aralık 2017'ye erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanık Said Sefa’nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından Ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmişti.

İddianamede firari sanık Bülent Ceyhan ve diğer 27 sanık; Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız‘ın ise “silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri istenmişti.

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26’sı tutuklu 29 sanıklı davanın ilk duruşmasında savcı 13 sanığın tahliyesini talep ederken mahkeme heyeti 21 sanığın tutukluluk halinin sonlandırarak tahliyesine karar vermişti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken kararın ardından, sanıkların cezaevinden çıkmaları beklenirken, aynı gün akşam saatlerinde duruşma savcısı Göksel Turan, bir üst mahkeme olan İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ederek, tahliyelerini talep etmediği 8 sanığın tekrar tutuklanmasını istemişti. İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi savcının bu itirazını kabul etmiş ve sanıklar Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, ve Muhammed Said Kuloğlu hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu sanıklar yeniden cezaevine gönderilmişti.

Gazetecilerden 12’si ayrı soruşturmadan tutuklanmıştı

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ayrı bir soruşturma kapsamında, tahliyelerine karar verilen Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında “Darbeye teşebbüs” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından gözaltı kararı çıkarmıştı. Yaklaşık 2 haftalık gözaltı süresinin ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen 13 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, edilen şüpheli Ali Akkuş ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Başsavcı Fidan, bu sanıklar hakkında

''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlamıştı. Daha sonraki süreçte iki dava dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti .

Başak Akbulut