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Atina’da 8 yıl önce öldürülen Alexis anmasında olaylar çıktı

Yunanistan’da 8 yıl önce öldürülen Alexis Grigoropulos adlı öğrencinin anısına düzenlenen yürüyüşte olaylar çıktı.

Atinada 8 yıl önce öldürülen Alexis anmasında olaylar çıktı

07 Aralık 2016 18:32
Atina’da 8 yıl önce öldürülen Alexis anmasında olaylar çıktı - Tıkla İzle

8 yıl önce polis tarafından öldürülen Alexis Grigoropulos adlı öğrencinin anısına düzenlenen yürüyüş sırasında Atina şehir merkezinde salı akşamı olaylar çıktı. Göstericiler polise molotof kokteylleri ile saldırdı ve 3 arabayı ateşe verdi. Sokaklarda barikatlar kurulurken, ara sokaklara dağılan göstericiler kısa sürede Eksarkhia bölgesini savaş alanına çevirdi. Çıkan çatışmalarda bir polis yaralandı.

Polis açıklamasında 25 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. Olaylar sabah saatlerinde sonra erdi. 

Manol Kostidis

Etiketler: atina, öldürülen Alexis Grigoropulos, Yunanistan, yürüyüşte olaylar çıktı


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