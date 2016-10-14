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Atina’da Burak Özçivit’e sevgi seli

Türk Film Günleri, kapsamında Atina’ya gelen ünlü aktör Burak Özçivit, hayranlarının sevgi seli ile karşılaştı.


14 Ekim 2016 15:05

15 Ekim’e kadar devam edecek olan Türk Film Günleri Yunanistan’ın başkenti Atina’da başladı. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından düzenlenen Türk Film Günleri açılışına çok sayıda sanatsever ve Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras ve başarılı aktör Burak Özçivit katıldı. Filminin ve festivalin tanıtımı için Atina’ya gelen Burak Özçivit’e Yunan hayranları büyük ilgi gösterdi. Burak Özçivit’in yaklaşık 500 hayranı basın toplantısının sonuna kadar kendisi ile bir fotoğraf çekebilmek için saatlerce bekledi. Mihalis Kakoyanis Vakfındaki basın toplantısının önünde bekleyen hayranları trafiğin akışını da engellediler ve trafik tek şeritten aktı. Hayranlarının ilgisi nedeniyle ünlü aktör toplantı salonuna arka kapıdan giriş yapmak zorunda kaldı.

Burak Özçivit hayranlarından gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Öncelikle ben buraya niye bu kadar geç geldim bunu düşünüyorum. Enerjiniz çok güzel. Siz tabi bizi daha çok dizilerden tanıyorsunuz. Bunlardan en büyük örnek şuanda Kara Sevda. Kara Sevda ile birlikte Türkiye ile herkesin evine konuk oluyoruz ve burada da sizlerin evine konuk oluyoruz. bu yaptığımız aslında bizim işimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Diğer ülkelere ne kadar kolay ulaşabildiğimizi gösteriyor. Öncelikle bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Çok zor iş yapıyoruz, çok uzun sürelerde çekiliyor. bunu artık sizler de biliyorsunuz. Ama şuna inanın. Şu enerjinizi gördükten sonra çok daha uzun çalışabilirim, her zaman buraya gelebilirim. Bu kadar yakın olup, komşu olup, komşu olmak gerçekten önemli. O yüzden daha önce gelmek isterdim” dedi.
Atina Büyükelçiliği Kültür Turizm Ataşesi Aslı Aksungur ise “Sinema ülkeler arasında daha güçlü bağların oluşmasına ve birbirlerine aşina olmasında yardımcı oluyor" ifadesini kullandı. 

Etiketler: atina, burak özçivit


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