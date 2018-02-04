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Atina’da Makedonya protestosu

Atina’da binlerce kişi, Makedonya Cumhuriyeti’nin “Makedonya” ismini kullanmasına karşı çıkmak amacıyla Sintagma Meydanı’na akın etti.

Atinada Makedonya protestosu

04 Şubat 2018 17:47

Yunanistan’ın başkenti Atina, Makedonya karşıtı protestolara ev sahipliği yapıyor. Binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Yunan Parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı’nda toplandı. Eylem nedeniyle yollar ulaşıma kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Yunanistan’ın farklı noktalarından bir araya gelen binlerce eylemci, parlamento önünde büyük bir Yunan bayrağı açtı. “Makedonya Yunan’dır”, “Makedonya kelimesinin bulunduğu isimlere hayır” sloganları atan göstericiler, Yunan hükümetine “Makedonya ismini müzakere etme” çağrısında bulundu. Eylemde 93 yaşındaki ünlü besteci Mikis Teodorakis ve üç metropolit birer konuşma yaptı.

Yunanlar, “Makedonya” isminin Yunan olduğunu iddia ederek, Makedonya Cumhuriyeti’nin bu ismi kullanmasına karşı çıkıyor. İli ülke arasındaki isim krizi, Makedonya’nın Yunanistan’ın tarihi ve kültürü ile eş tuttuğu "Makedonya" ismiyle 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı. Makedonya’daki yeni hükümet, komşu Yunanistan ile isim sorununun giderilmesi için adım atarak müzakere masasına oturmayı kabul etti. Ancak Yunanistan, Makedonya’nın ismini değiştirmesinin yanı sıra milli kimliği, dili ve toprak talepleriyle ilgili maddeleri değiştirmesini talep ediyor.

 

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