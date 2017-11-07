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Atina’da parti binasına silahlı saldırı

Yunanistan'da PASOK partisinin merkez binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Atinada parti binasına silahlı saldırı

07 Kasım 2017 11:00

Salı gecesi düzenlenen silahlı saldırıda, yüzleri maskeli ve motosikletli iki kişinin, Panhelenik Sosyalist Hareket Parti (PASOK) binasının önünde bulunan polislere makineli tüfek ile üç el ateş ettiği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Parti binası ve çevresi saldırının hemen ardından polis tarafından kontrol altına alındı. Terörle mücadele ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
PASOK partisinde, Pazar günü lider seçimi yapılacağı ve saldırı esnasında başkan adaylarının Yunan devlet televizyonunda tartışma programında oldukları belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, PASOK partisine yapılan silahlı saldırıyı kınayarak olayın aydınlanması için Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas'a talimat verdiği bildirildi. Bakan ve emniyet müdürünün bulundukları Girit adasından acil bir şekilde Atina’ya döndükleri açıklandı.

Manol Kostidis 

Etiketler: atina

 

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