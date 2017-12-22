Atina’da yargıtay binası yakınlarında patlama meydana geldiği, küçük tahribata neden olduğu bildirildi. Bir Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada patlamadan önce 2 Yunan medya kuruluşuna uyarı çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Patlamada yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine gelen polis ekipleri, yargıtay binası yakınlarında içinde patlayıcı madde bulunan torba buldu.

Polisin olayı araştırdığı belirtilirken, bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ifade edildi.

Manol Kostidis

