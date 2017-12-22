Diğer
Kategoriler

Atina’da yargıtay binası yakınlarında patlama

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yargıtay binası yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Atinada yargıtay binası yakınlarında patlama

22 Aralık 2017 10:20

Atina’da yargıtay binası yakınlarında patlama meydana geldiği, küçük tahribata neden olduğu bildirildi. Bir Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada patlamadan önce 2 Yunan medya kuruluşuna uyarı çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Patlamada yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine gelen polis ekipleri, yargıtay binası yakınlarında içinde patlayıcı madde bulunan torba buldu.

Polisin olayı araştırdığı belirtilirken, bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ifade edildi. 

Manol Kostidis
 

Etiketler: atina, patlama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç