Atlama Kuleleri'nin bulunduğu alanda yangın

Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi. Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe'de çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm otluk alan zarar gördü.

Görgü tanığı çocuklar, yangını 15-18 yaş arası iki kişinin çıkarıp kaçtıklarını söyledi. Çocuklar, “İki kişi geldi, yaklaştılar. İkisi de siyah giyimliydi. Yüzleri görülmüyordu. Verdiler ateşi, biraz yanmaya başladı. Bir tane araba durdu. Bir kişi arabadan indi, onları aşağı doğru kovaladı. Yakalayamadı. Sonra biz gördük yangını, itfaiyeye haber verdik” dediler.

Ahmet Akbuğa