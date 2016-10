Orta refüjlerde otlayan ve işlek caddelerde başı boş gezen atlar trafiğe kilitliyor. Ayağı bağlı olarak trafikte şahlanan at ise ilginç görüntüler oluşturdu. Başka bir caddede ise at yüzünden uzun araç kuyruğu oluştu. Güre'de ise eşeklerin orta refüjde cirit attıkları görüldü. Yetkililerin ve hayvan sahiplerinin tedbir almaması sürücülerin tepkisine sebep oluyor.

Havanın karardığı saatlerde ise ışıklandırmanın yetersiz olduğu noktalarda sürücüler birden karşılarına çıkan atlara çarpmamak için ne yapacaklarını şaşırıyor. Hayvan sever gazeteci Pervin Bölükbaşı, "Hayvanları çok seviyoruz. Ancak başı boş atlar trafiği tehlikeye düşürüyor. At sahiplerinden onları yol kenarlarına bırakmamalarını biz hayvanseverler olarak rica ediyoruz. Hem hayvanların telef olması, hem de kazalarda can ve mal kaybı söz konusu” diye konuştu.



Bekir Terzioğlu