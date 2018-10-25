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Atlar trafikte tehlike saçtı

Atlar trafikte tehlike saçtı
Atlar trafikte tehlike saçtı

Arnavutköy-Habibler Çevreyolunda ipini koparıp ana yola inen atlar trafiği tehlikeye soktu. Trafiğin yoğun olduğu yolda başıboş halde bulunan atlar sahibinin gelmesiyle götürüldü.

Trafiğin yoğun olduğu Arnavutköy-Habibler Çevreyolunda ipini koparıp yola inen atlar tehlike saçtı. Refüjde başıboş halde bulunan atların yoğun olarak akan trafikte araçların seslerinden ürkmesi tehlike oluşturdu. Uzun süre yol ortasındaki refüjde otlayan atlar, sahiplerinin gelmesi sonucu yolun karşısına geçirilerek götürüldü. Anayolun üzerinde boş bir arazide beslenilen atların bağlı oldukları ipleri koparıp yola indikleri öğrenildi. Başka atların da olduğu araziden kaçıp yola inen atların, şans eseri bir kazaya karışmadan orta kaldırıma geçmesi olası bir faciayı da önledi.  

Serdar Ünal
 

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