Türkiye’nin genç ve dinamik markalarından olan Odeabank ve Atlasglobal güçlerini Bank’O Atlas için birleştirdi. Alışveriş ve uçuş millerini birleştiren bu yeni kart kullanıcısına hem avantajlı oranlarda mil kazandırmayı hem de alışverişe taksit imkânı sağlamayı amaçlıyor.

Çırağan Otel’de gerçekleştirilen lansmanı çerçevesinde Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Semra Erener Özalçın, ve Odeabank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu’nun katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında mil kazandıran kredi kartı sektörüne hareket getirmesi beklenen kartın özellikleri ve avantajları tanıtıldı. Müşterilerine daima avantajlı oranlarda mil kazandırma vaadinin yanı sıra, lansmana özel olarak Bank’O Atlas kartlılar '5 bin hoş geldiniz mili'nin yanında, avans millerini kullanarak yurtiçi ve yurtdışı gidiş dönüş uçak biletlerini henüz kartları ile harcama yapmasalar dahi alabilecekler.

Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya Bank’O Atlas Odeabank ve Atlasglobal'in mil kazandıran ortak marka projesi olduğunu belirterek, "İki marka da kurumsal kimlik olarak çok yenilikçi, çok dinamik ve genç kurumlar. Bu iki kurumun bir araya gelmesiyle oluşan Bank’O Atlas'la müşterilerimize çok hızlı ve kolay bir şekilde harcamalarından mil kazandırmak ve Atlasglobal'in uluslararası ve iç uçuşlarından faydalandırmak amacımız. Odeabank'ın buradaki amacı da hızlı büyüyen bireysel müşterilerine yeni ürünler katmak, bu yolda daha fazla müşteri kazandırmak ve Türkiye'ye uzun dönemde faydalı olabilecek yeni bir yatırım yapmış olmak. İki kurumun da çok ciddi bir sermayeyle yatırım yaptığı bu projenin çok faydalı ve hayırlı olabileceğine inanıyorum. Türkiye'nin bu döneminde böyle iki kuruluşun cesur bir şekilde böyle bir yatırıma imza atmaları birçok sektörü ilgilendiriyor. Turizm bildiğiniz üzere son dönemde oldukça olumsuz etkilendi. Bunun düzelmesi gerekiyor. Bizim de bankacılık müşterilerimize çok verimli ve hızlı bir şekilde bu ürünü sunarak onların faydalanmasını sağlayacağız. Çok mutlu, heyecanlı ve gururluyuz" diye açıklamalarda bulundu.

2016'da turist sayısında yüzde 45 azalma

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy da turizm sektöründeki sıkıntıları dile getirerek, "Turizm sektörünü etkileyen konaklama amaçlı girişlerde yüzde 45'in üzerinde bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bunun turizm ekonomisine yansıması nasıl olur diye sorarsanız, 2016 yılında yüzde 55-60 arasında turizm gelirlerinde düşüş bekliyoruz. Peş peşe gelen olumsuzlukların, terör olaylarının ve en son 15 Temmuz'da yaşadığımız kalkışma hareketi turizm sektörüne en büyük darbeyi vurdu. Bu hem Türkiye'ye direk gelen yolcu trafiğinde daralmaya yol açtı. Ayrıca uluslararası uçuşlarda İstanbul çok büyük bir transit nokta olarak kullanılıyordu. Çünkü kalkışma ve terör olayında Atatürk Havalimanı'nın hedef gözetilmiş olmasından dolayı o uçuşlarda bile çok ciddi daralmalara sebebiyet verdi" şeklinde konuştu.

"2017'de 5 milyon turist hayal değil"

2016'da turizm sektörünü en çok etkileyen olaylardan birinin Rusya ile yaşanan kriz olduğunu söyleyen Murat Ersoy, "Rusya'nın Türkiye'ye seyahat amaçlı gelişlerini yasaklamış olması, 2015'te 4 milyon turistin ağırlandığı ülkemizde bu sayının 1 milyona inmesine neden oldu. 2016'da bunun önü açıldı diyebiliriz. Artık bu tip kısıtlamalar olmayacak diye öngörülüyor. Yasakların kaldırılmasıyla Türkiye'ye seyahatler serbestleştirildi. Ama 2017 yılı için ne kadar Rus turistin Türkiye'ye gelmesine izin verilecek bu daha tam açık değil. Eğer bunun önünü gerçekten sınırsız bir şekilde açarlarsa önümüzdeki yıl beklentimiz, 2015 yılından daha fazla yani 5 milyon civarında Rus turistin burayı tercih edeceği yönündedir. Bunun da iki nedeni var. Birincisi Avrupa'da arzu ettikleri mutlu bir tatil yapamadıkları, ikincisi de Rusya ekonomisinin daralması sebebiyle Türkiye'nin onlar için en ideal, rahat, mutlu ve en ekonomik tatil yapabildikleri destinasyon olduğu için öncelikli tercihleri olacak. 5 milyon turisti ağırlamak hayal değil" dedi.

"Avrupa'da Türkiye aleyhinde ciddi bir karalama kampanyası var"

"Ama buna karşılık Avrupa pazarında Türkiye adına ciddi bir karalama kampanyası var" diyerek sözlerine devam eden Ersoy, "Buna aralıksız ve dozu arttırılarak devam ediliyor. 2017'de Avrupa pazarından gelen turist sayısında 2016 yılına göre daha fazla düşüş bekliyoruz. Şu anda gerek havayolları, gerek tur operatörleri gerekse turizm yatırımcıları olsun 2017 beklentimiz 2016'dan daha iyi olacağı yönünde değil" ifadelerini kullandı.

SİNEM ERYILMAZ