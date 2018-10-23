Atlasglobal'in yeni kıyafetleri üniversiteli tasarımcılardan

Proje kapsamında, Atlasglobal Havayolları uçuş ekibinin yeni kıyafetlerini Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri tasarlayacak. 'HackOurStyle' sloganıyla başlayan çalışma kapsamında üniversite öğrencileri, tasarımlarını iki gün sürecek bir tasarım hackathonuyla hazırlayacak. Jüri tarafından seçilecek tasarım, 2019 yılı Nisan ayında kamuoyuna tanıtılacak ve birinci olan tasarım yeni dönemde Atlasglobal Havayolları ekibinin üniforması olacak.

Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Atlasglobal Havayolları, sektörde alışkanlıkları değiştirecek bir yeniliğe daha imza atıyor. Uçuş ekibinin üniformalarını yenileme kararı alan Atlasglobal Havayolları, dünyaca ünlü moda markası HUGO BOSS'un İzmir'deki üretim tesisi HUGO BOSS Tekstil Sanayi ile birlikte, sektörün ilk tasarım hackathonunu yapacak. “#HackOurStyle” sloganıyla hayata geçirilecek olan iş birliği kapsamında DEÜ ve İEÜ'nün Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde okuyan genç tasarımcılar, Atlasglobal Havayolları ekibinin yeni üniformalarını hazırlayacak. Atlasglobal Havayolları ve HUGO BOSS Tekstil Sanayi işbirliği, İzmir'de düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch katıldı.

"'Ezber bozalım' dedik"

Toplantıda bir konuşma yapan Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, "Kurulduğumuz günden bu yana hep ilkleri gerçekleştirme, havayolu sektörüne yenilikler kazandırma vizyonuyla hareket ettik. İlklerin şirketi olduk. Bugün de yeni bir ilk için bir aradayız. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketleri, üniformalarını geleneksel yöntemlerle belirliyor. Ama biz HUGO BOSS Tekstil Sanayi ile birlikte tek tip tasarım ve gelenekselleşmiş yöntemleri geçmişte bırakacak bir iş birliğini duyuruyoruz. Atlasglobal ve HUGO BOSS olarak 'ezber bozalım' dedik. Genç nesillerin öngörüsünü ön plana çıkaralım istedik. Genç beyinler, bizim dış dünyaya olan yüzümüzü dizayn edecekler. Bir genç düşünün; sektöre giriyor ve tasarladığı kıyafet dünyanın her yerine taşınıyor, dünyanın en büyük havalimanlarında görünür hale geliyor. Bu Türk gençliğinin önünü açmak için çok güzel bir proje. Bunun başarılı olacağını, bu başarının devamında birçok sektör oyuncusunun bunu takip edeceğini düşünüyoruz. Ezber bozan bu yeni projeyi sektör liderlerinden bir marka ile ortak yapmak büyük mutluluk. Aslında kıyafetlerimizi tasarlayacak öğrencilerimiz, bizim aynı zamanda yolcularımız. Bizimle seyahat edecek kullanıcıların bizim nasıl görüneceğimizi dizayn etsin istiyoruz ve genç fikirlere güveniyoruz" dedi.

Havayolu sektöründe, kabin ekibi üniforma tasarımında standart bir yaklaşım olduğunu ifade eden Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Hemen hemen tüm havayolları, büyük bütçelerle, dünyaca ünlü bir moda tasarımcısıyla çalışmayı tercih ediyor. Biz yenilik yapmayı istedik ve üniformalarımızı yenileme işini bir sosyal sorumluluk projesi mantığıyla, ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerimizle yapmaya karar verdik. Bu stratejimiz doğrultusunda, projedeki iş ortağımız HUGO BOSS Tekstil Sanayi ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileriyle çalışma kararı aldık. Genç tasarımcılar, ilk olarak kabin ekibimizle bir araya gelecek, onları dinleyecek, şirketimizi inceleyecek. Bu süreçte onlara, ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi vereceğiz. Tüm verilere sahip olan tasarımcılar, yine hem havayolu hem de tekstil sektöründe bir ilk olma unvanını taşıyacak 48 saatlik bir tasarım hackathonu süreci yaşayacak. 48 saat sonunda hazırlanan tüm tasarımlar farklı uzmanlık alanlarından gelen jüri tarafından değerlendirilecek."

1 milyon euroluk yatırım

Türk gençlerinin önünü açacak çok büyük projenin başladığını kaydeden Ersoy, "HUGO BOSS büyük bir altyapıyı Türk gençliğinin eline veriyor, onların önlerini açıyor. Biz aynı zamanda birinci seçilen tasarımcının da bütün dünyada tanıtımını sağlıyoruz" diye konuştu.

Tasarımların şık ve aynı zamanda rahat olmasının da önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, Atlasglobal'in kırmızı üniforma renginin de değişmeyeceğini belirterek, "Uçakta yolcunun ilk temas ettiği kişi kabinin memurudur. Aynı zamanda uçaktan ayrılırken de en son yine aynı kişileri görür. Kabin memurlarımızın hizmetinin inanarak vermesi için öz güveninin tam olması şart. Bu proje için 1 milyon euroluk bir yatırım yapıyoruz" dedi.

Basın toplantısında bir konuşma yapan HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch, "HUGO BOSS Tekstil Sanayi olarak, biz de bu yenilikçi çalışmanın ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, eğitim ve özellikle de mesleki eğitim konusunda gençlerin hep yanında olduk. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için onlara yatırım yapmayı ve bilgi birikimimizi onlara aktarmayı vazgeçilmez bir sorumluluk olarak gördük. 48 saatlik bir tasarım hackathonuyla ortaya çıkacak yeni tasarımların yaratım sürecinde de gençlerimizi, hazır giyim sektöründe dünyanın en modern üretim tesislerinden biri olan İzmir fabrikamızda ağırlayacağız. Bu süreçte genç tasarımcılara, her türlü teknik desteği vererek, üretim ve teknik bilgi konusundaki uzmanlığımızdan yararlanmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bir fikri gerçeğe dönüştürme projesi"

Projenin, Atlasglobal'in imajını gençlere emanet etme projesi olduğunu söyleyen Hensch, şöyle konuştu:

"HUGO BOSS olarak bize göre kıyafetler sadece tasarımdan ibaret değil. Kullanıcılar için bir kıyafetten fazlası demek. Bizim tasarımlarımızın önemli özelliği şıklığın yanı sıra konforlu olması. Bunu da en az tasarım kadar önemsiyoruz. Projenin en önemli parçası, bir fikri gerçeğe dönüştürmek. Bu projeyle öğrencilerin ayrıcalıklı bir deneyim yaşayacağını düşünüyorum. Bir tasarım somut olmazsa o fikrin hiçbir etkisi olmuyor, fikir olarak kalıyor. Biz bu proje ile öğrencilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlayıp katma değere dönüştürmeye aracılık etmeyi sağlıyoruz. Öğrencilerin bu projede bir fikri nasıl gerçeğe dönüştürebilecekleri konusunda da ciddi bir deneyime sahip olacaklarını düşünüyoruz. Burası canlı bir kütüphane ve burada benzersiz bir deneyim yaşamalarını istiyoruz."

Tasarım ve moda alanında sanayi-üniversite iş birliğini en üst noktaya taşıyacak olan proje, havayolu sektörü için de örnek teşkil edecek. Onlarca yıldır süregelen ve sadece ünlü moda tasarımcılarının boy gösterdiği bu alanda genç tasarımcıların da var olması sağlanacak. Bu zorlu ve heyecanlı yarışa katılacak olan öğrenciler, ilk olarak HUGO BOSS Tektil Sanayi üretim tesislerinde hem kabin çalışanlarıyla görüşüp onların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyecekler hem de üretilebilir bir tasarım yapmanın püf noktalarını işin uzmanlarından öğrenecek.

Yeni üniformaların lansmanı Nisan 2019'da

Sürecin ikinci bölümdeyse Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul'daki merkezini ziyaret edecek öğrenciler, şirketi yakından tanıyıp şirketin tepe yönetimiyle çalışıp görüş alışverişinde bulunacak. Projenin son ayağında ise ise öğrenciler, 5-6-7 Kasım tarihlerinde HUGO BOSS Tekstil Sanayi üretim tesislerinde 48 saat sürecek tasarım hackathonuna katılacak. Bu 48 saat içinde tasarımlarını hazırlayıp jüriye sunacaklar. Farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan jüri, birinci olan tasarımı ve tasarımcıyı seçecek. Yeni üniformaların lansmanı ise nisan 2019 tarihinde yapılacak. Birinci olan tasarımcı, ödül olarak bir yıl boyunca Atlasglobal Havayolları'ndan iki kişilik sınırsız uçuş hakkının yanı sıra HUGO BOSS'un Stutgart'daki tesislerine iki günlük bir ziyaret ve HUGO BOSS'un tasarım ekibiyle tanışma imkanına sahip olacak.

