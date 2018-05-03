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Atletico Madrid Arsenal maçı canlı izle TRT SPOR |Atletico Madrid Arsenal kaç kaç?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid evinde Arsenal'ı konuk ediyor. İşte Atletico Madrid - Arsenal maçına dair canlı yayın izleme bilgileri...

Atletico Madrid Arsenal maçı canlı izle TRT SPOR |Atletico Madrid Arsenal kaç kaç?

03 Mayıs 2018 09:44

Atletico Madrid Arsenal canlı izleme linki bu haberde yer alıyor...UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek iki ekibin İlk maçı İngiltere'de 1-1 sona ermişti. Avantaj bu maç öncesinde Atletico Madrid'den yana. Arsenal ise deplasmanda tur peşinde olacak.İşte maça dair tüm bilgiler bu haberimizde yer alıyor...

Atletico Madrid - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wanda Metropolitano'da oynanacak mücadele 3 Mayıs Perşembe günü 22:05'te başlayacak ve TRTSPOR ile tivibu SPOR 2'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak, Partey, Gimenez, Godin, Hernandez, Correa, Gabi, Niguez, Koke, Griezmann, Costa

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Mesut, Lacazette

Arsenal, 10 kişi kalan Atletico Madrid'e diş geçiremedi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Arsenal, sahasında 10. dakikada 10 kişi kalan Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. 

Emirates Stadyumu'nda Arsenal, Atletico Madrid'i konuk etti. Oldukça tempolu başlayan mücadelenin 10. dakikasında Sime Vrsaljko ikinci sarıdan kırmızı kart görerek İspanyol ekibini 10. kişi bıraktı. Ardından 5 dakika sonra da Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, hakem tarafından tribüne gönderildi. Arsenal, eksik kalan rakibi karşısında 61. dakikada Lacazette'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Atletico Madrid 82. dakikada Griezmann'ın golüyle eşitliği yakaladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, İspanyol ekibi tur için umutlandı. 

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 
 

 

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