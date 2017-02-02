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Atletico Madrid Barcelona: 1-2 maç özeti ve golleri izle? (Atletico Barça)

İspanya Kral Kupası yarı finalince bu akşam Atletico Madrid ile Arda Turan'lı Barcelona karşı karşıya geldi. La Liga'da son hafta 2'şer puan bırakan iki takım yarı finalin ilk maçında avantaj yakalamak için sahaya çıktı. Mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı

Atletico Madrid Barcelona: 1-2 maç özeti ve golleri izle? (Atletico Barça)

02 Şubat 2017 00:55

ATLETİCO MADRİD -  BARCELONA : 1-2

Atletico Madrid Barcelona İspanya Kral Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda? Futbolseverleri İspanya Kral Kupası yarı finalinde dev bir maç oynanıyor. Çeyrek finalde Real Sociedat'ı 1-0 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek Barcelona ile Eibar'ı 3-0 ve 2-2'lik skorlarla safdışı bırakan Atletico Madrid karşılaştı. Barcelona Suarez ve Messi'nin attığı gollerle Atletico Madrid'i 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar...

Ve maç sona erdi

89. Atletico Madrid takımından Antoine Griezmann tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

82. Fernando Torres şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

67. Ceza sahası içinde topla buluşan Carrasco, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, ancak top yandan dışarı çıkıyor.

59. GOOOLL!! Antoine Griezmann, farkı 1'e indiren golü atıyor.

58. Sol çaprazdan Jordi Alba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

50. Atletico Madrid takımından Gabi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

46. Ve maçta ikinci yarı başladı...

Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor

38. Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Neymar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

32. GOOLLL!! Lionel Messi'nin attığı golle Barcelona farkı 2'ye çıkarıyor.

23. Barcelona'da Ivan Rakitic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiç kimseye ulaşmadan dışarıya çıkıyor.

14. Atletico Madrid takımından Yannick Ferreira-Carrasco sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7. GOOOLL!! Luis Suarez'in attığı golle Barcelona öne geçiyor..

4. Stefan Savic - Andre Gomes mücadelesinde hakem, Atletico Madrid yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Barcelona lehine faul kararı veriyor.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA: 1-2 GOLERİ VE ÖZET İZLE

BARCELONA'NIN 7-1'LİK ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona'nın ezici bir üstünlüğü bulunutyor.. Barcelona bu maçların 7'sini kazanırken 2 maç berabere bitmiş ve Atletico Madrid sadece bir kez kazanabilmiş. Atletico Madrid bu maçlarda 10 gol atarken, Barcelona rakibine 16 golle karşılık verdi.

İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

17/05/14 İS1 Barcelona 1 - 1 Atl. Madrid (1 - 0)
11/01/15 İS1 Barcelona 3 - 1 Atl. Madrid (2 - 0)
21/01/15 İSPK Barcelona 1 - 0 Atl. Madrid (0 - 0)
28/01/15 İSPK Atl. Madrid 2 - 3 Barcelona (2 - 3)
17/05/15 İS1 Atl. Madrid 0 - 1 Barcelona (0 - 0)
12/09/15 İS1 Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona (0 - 0)
30/01/16 İS1 Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid (2 - 1)
05/04/16 ŞMP Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid (0 - 1)
13/04/16 ŞMP Atl. Madrid 2 - 0 Barcelona (1 - 0)
21/09/16 İS1 Barcelona 1 - 1 Atl. Madrid (1 - 0) 

Stat: Vicente Calderon
Tarih: 1 Şubat Çarşamba
Saat: 23.00
Yayın: beIN Sports 3 - Tivibu Spor 3

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